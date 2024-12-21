الامارات | متاعب غوارديولا تزداد بغياب روبن دياش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب البرتغالي روبن دياش قلب دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بسبب مشكلة عضلية، ما يزيد متاعب فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الساعي إلى إنقاذ موسمه.

ولم يشارك المدافع الدولي في جميع المباريات الخمس لفريقه في نوفمبر الماضي، بسبب مشكلة في ربلة الساق، لكنه عاد مع بداية الشهر الجاري وشارك بشكل أساسي.

ولن يكون دياش متاحاً في تشكيلة غوارديولا أمام أستون فيلا اليوم، ضمن المرحلة الـ17، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البرازيلي إيدرسون.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية المباراة: «سيغيب روبن لفترة طويلة، ولا أعرف ما إذا كان إيدرسون سيكون جاهزاً اليوم أم لا»، مضيفاً أن دياش سيبتعد عن الملاعب لمدة «ثلاثة أو أربعة أسابيع».