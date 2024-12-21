الامارات | يد «السوبر» تمتد للشارقة أو شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالة نادي مليحة في الرابعة عصر اليوم، مباراة كأس «السوبر الإماراتي» لكرة اليد في نسختها الثامنة، وتجمع بين الشارقة ومنافسه التقليدي شباب الأهلي، في لقاء يطلبه «الملك» بشعار اللقب السابع على التوالي، ويتطلع إليه «فرسان اليد» اللقب الأول بتاريخ البطولة.

ويمثل الفوز بكأس النسخة الثامنة، بوابة العبور لتمثيل الدولة في النسخة السابعة من «السوبر الإماراتي البحريني» المزمع إقامته في فبراير المقبل.

ويطلب الشارقة المتوج أخيراً بلقب الأندية الآسيوية الأبطال، مواصلة موسم استثنائي، بإضافة (كأس السوبر السابعة)، من خلال اعتماده على جهاز فني بقيادة المدرب محمد كشك الذي سبق له أن لعب في الشارقة، بجانب المحترفين، التونسي مصباح الصانعي، وهداف الموسم الماضي لدوري اليد المصري عمر سيد فولي، وزميله محمود فايز الذي يلعب ضمن قائمة (مواليد الدولة)، ومن خلفهم عناصر الخبرة وخيرة لاعبي المنتخب الوطني، يتقدمهم أحمد هلال، وطارق حسن، وفراس محمد، والحارس محمد إسماعيل.

وعلى الطرف الآخر، يعول شباب الأهلي بقيادة مدربه التونسي وليد بن عمر، على نجمه ومواطنه ريان بن محمود، الذي لعب دوراً كبيراً بفوز الشارقة في البطولة الآسيوية حين كان معاراً.

كما يعتمد شباب الأهلي على المحترف المصري مصطفى أسامة، وأصحاب الخبرات من الدوليين بقيادة عيسى البناي، ووحيد مراد، ومرزوق جمعة، والحارس عبدالرحمن خميس.

يُذكر أن الجزيرة حقق كأس النسخة الأولى من (كأس السوبر الإماراتي) في موسم 2016-2017، قبل أن يهيمن الشارقة على الألقاب الستة المتتالية مواسم (2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، و2021-2022، و2022-2023، و2023-2024)، مع العلم أن البطولة لم تقم في موسم 2020-2021 بسبب تداعيات جائحة «كورونا».