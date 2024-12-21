الامارات | غارسيا: طموحي كبير مع العنابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب قطر الإسباني لويس غارسيا، أن لاعبي المنتخب جاهزون لتمثيل قطر في كأس الخليج والظهور بأفضل صورة ممكنة في هذا الحدث، خصوصاً في المباراة الأولى أمام الإمارات اليوم، مشدداً على أنه يدرك أهمية البطولة بالنسبة للمنتخب القطري، لذلك فإنه سيقاتل وسيتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي، مؤكداً أنه يشعر بشغف في العمل مع المنتخب القطري، وأن طموحه كبير مع العنابي.

وأضاف غارسيا خلال مؤتمر صحافي، أمس: «رغم قصر فترة تسلمي لمهامي، فإن جميع لاعبي المنتخب في أتم الجاهزية لخوض مباريات البطولة».

ووصف مدرب منتخب قطر عقلية لاعبي المنتخب القطري بالاحترافية، لذلك فإنه لا يجد صعوبة في العمل معهم.