الامارات | منتخب الإمارات للبادل إلى نصف نهائي «آسيا للناشئين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب الإمارات للبادل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا للناشئين في نسختها الأولى تحت 18 عاماً، التي تُقام حالياً في البحرين.

ونجح منتخبنا في تصدر المجموعة الأولى التي ضمّت منتخبي اليابان والبحرين، بعد الفوز عليهما بنتيجة واحدة 2-1 على التوالي.

ويشارك في البطولة سبعة منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الثانية منتخبات الكويت ولبنان والسعودية وإيران، وتُقام المنافسات ضمن ثلاث فئات عمرية، تحت 14 عاماً، و16 عاماً، و18 عاماً.