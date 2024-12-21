الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خليجي 26
الإمارات - قطر 23:00
الكويت - عمان 21:00
أستون فيلا - مانشستر سيتي 16:30
وست هام - برايتون 19:00
كريستال بالاس - أرسنال 21:30
خيتافي - ريال مايوركا 17:00
أوساسونا - أتلتيك بيلباو 21:30
برشلونة - أتلتيكو مدريد 00:00
جنوى - نابولي 21:00
ليتشي - لاتسيو 23:45
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