الامارات | رشيد: توقيت البطولة جيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب العُماني رشيد جابر أن كل المنتخبات المشاركة في كأس الخليج مطالبة بحصد اللقب بغض النظر عن الأداء، واصفاً توقيت إقامة بطولة كأس الخليج بالجيد، مشيراً إلى أن فوز منتخبه على نظيره الكويتي في تصفيات كأس العالم لن يؤثر في المنتخبين اليوم.

وأضاف: «تحضيراتنا جيدة، وبطولة الخليج تعدّ حدثاً مهماً بالنسبة لنا، وهدفنا أن نكون إيجابيين في هذا الحدث».