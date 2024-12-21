الامارات | بيتزي: أتمنى الاستفادة من الأرض والجمهور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب الكويت، الأرجنتيني خوان بيتزي، جاهزية منتخبه لمواجهة نظيره العماني، مشيراً إلى أن تحضيرات المنتخب الكويتي للبطولة كانت جيدة، وأن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أمس: «الجمهور الكويتي يشعر بحماسة بسبب استضافة بلده لهذا الحدث، وأتمنى أن نستثمر عاملي الأرض والجمهور لصالحنا».