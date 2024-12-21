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الامارات | بيتزي: أتمنى الاستفادة من الأرض والجمهور

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيتزي: أتمنى الاستفادة من الأرض والجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب الكويت، الأرجنتيني خوان بيتزي، جاهزية منتخبه لمواجهة نظيره العماني، مشيراً إلى أن تحضيرات المنتخب الكويتي للبطولة كانت جيدة، وأن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أمس: «الجمهور الكويتي يشعر بحماسة بسبب استضافة بلده لهذا الحدث، وأتمنى أن نستثمر عاملي الأرض والجمهور لصالحنا».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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