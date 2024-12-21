شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى ثانى جولات فى دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية فى إطار ثان جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران والشمس مع سموحة والجزيرة مع سبورتنج.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2025 أمس الجمعة.

كما شهدت نفس الجولة فوز كلا من، سموحة على الجزيرة بنتيجة 30-24 والزمالك على الزهور 30-20.