شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يدرس مباريات الزمالك بحثاً عن استعادة الانتصارات مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات الزمالك الأخيرة سواء فى الدورى المصرى أو بطولة الكونفدرالية؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الابيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بدورى nile.

ويستعد الطلائع لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد فى أخر ظهور.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.