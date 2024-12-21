شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق السيد: لجنة ياسر عبد الرؤوف من أنجح الفترات التحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق، أن فترة لجنة ياسر عبد الرؤوف من أنجح الفترات التحكيمة على الرغم من قصر مدتها.

وقال توفيق السيد في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "منظومة التحكيم المصرية على مدار الـ 3 فترات التي حضرتها كانت مختلفة، والفترة الأخيرة التي لم تدوم 35 يومًا مع ياسر عبد الرؤوف من أنجح الفترات التحكيمة على الرغم من قصر مدتها".

وأضاف: "ياسر عبد الرؤوف وتامر دري قدما الكثير خلال الفترة القصيرة، وعملوا شغل محترم جدا للتحكيم المصري، وهذا لا ينقص من اللجنة السابقة"، متابعا: "ياسر عبد الرؤوف بذل مجهودا كبيرا فى وقت كثير أثناء رئاسة لجنة الحكام المصرية".

وأوضح: "إبراهيم نور الدين حكم متميز ولديه شغف وطاقة كبيرة، وكنت متوقع له التواجد في منطقة بعيدة، ولكن لابد من توظيف تلك الطاقة".

ووجه توفيق السيد رسالة لـ إبراهيم نور الدين قائلا: "أنت عندك طاقة ليست موجودة في أحد، وكان لا بد من توظيفها بشكل جيد، وعقب رحيل بيريرا لم يتم تحديد الاختصاصات، وهو ما خلق صراعا مع محمد فاروق، ولا أنكر وجود خلافات".