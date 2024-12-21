شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لاستغلال ورقة خالد عبد الفتاح فى صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو الأهلي لاستغلال خالد عبد الفتاح لاعب الفريق في إحدى الصفقات التبادلية التي يرغب النادي في إتمامها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ورحّب مسئولو الأهلي برحيل خالد عبد الفتاحفي يناير القادم بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني، في ظل عدم قدرة اللاعب على تقديم أوراق اعتماده بشكل جيد مع الأحمر حتى الآن.

ويرغب الأهلي في استغلال ورقة خالد عبد الفتاح لحسم أكثر من صفقة مُرشحة للقلعة الحمراء من أندية محلية في زد وفاركو وغيرهما.

ويلتقى الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة من مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك محمد الشناوي وبيرسي تاو وعمر كمال ويحيى عطية الله، في مران الفريق الجماعي الذي أُقيم صباح الجمعة بفرع النادي بمدينة نصر، بعد اكتمال شفائهم والاطمئنان على حالتهم من الناحية الطبية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن محمد الشناوي قام بعمل جلسة علاج طبيعي، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعد تعافيه من كدمة خفيفة بالكتف اليمنى.

وأوضح طبيب الفريق، أن بيرسي تاو تعافى من نزلة معوية حادة، وانتظم في التدريبات، وتعافى يحيى عطية الله من نزلة برد. وأشار جاب الله، إلى أن عمر كمال ارتدى دعامة للرسغ وشارك في المران.