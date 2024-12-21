شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت: كنا فى حاجة قوية لتحقيق الفوز وسيكون دافعا بالمباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أيمن، المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت، أن الفريق كان في حاجة قوية لتحقيق هذا الفوز، والتوفيق كان حليفنا أمام الطلائع في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع الخامس من دوري nile.

وقال محمد أيمن في تصريحات خاصة: "الحمد لله على مباراة الطلائع، فوز مهم جدا وكنا في حاجة له بعد تقديم الفريق لمستويات جيدة في المباريات الماضية ولكن كان ينقصنا التوفيق والحمد لله التوفيق كان معنا أمام الطلائع".

وأضاف المشرف على الكرة: "سنبني على هذا الفوز الذي منح اللاعبين الثقة في أنفسهم، وبدأنا الاستعداد لمواجهة الجونة التي سنقاتل من أجل الفوز بها خاصة أنها على ملعبنا".

وتابع: "بشكر اللاعبين على ما قدموه في المباريات الماضية وأعتقد أن المستوى سيرتفع في الفترة المقبلة خاصة مع اندماج اللاعبين الجدد مع الفريق، بعد دخولهم بعد فترة الإعداد، وننتظر منهم الكثير لتحسين ترتيب الفريق في الجدول".