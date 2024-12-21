شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات دورى Nile اليوم الجمعة 20-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم الجمعة 20-12-2024 ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الدولة الخامسة دورى Nile، حيث التقى فاركو مع زد، وواجهة إنبى نظيره الجونة، والتقى مودرن سبورت مع البنك الأهلى.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى.

فاز الجونة على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دورى Nile لهذا الموسم.

وحقق الجونة أول فوز في الدورى هذا الموسم بعد مرور 5 جولات كما نجح على الزاهدي في تسجيل أول أهداف الفريق الساحلى هذا الموسم في شباب الفريق البترولى في الدقيقة 85.

وشهدت مباراة إنبى اليوم الجمعة الظهور الأول لـ محمد إسماعيل على رأس القيادة الفنية لفريق إنبى.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

بينما يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحقق فوز وحيد واستقبلت شباكهم هدفا.

حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتمكن أسامة فيصل من تسجيل هدف اللقاء الوحيد لفريق البنك الاهلى بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 44 من علامة الجزاء عقب احتسابها من قبل الحكم محمد معروف بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 5 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 3 محتلا المركز قبل الأخير.

حقق فريق زد الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد المكس منذ قليل ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE ".

أحرز أهداف زد كلا من عبد الرحمن البانوبى وشادى حسين فى الدقيقتين 7 و 71، بينما سجل أحمد شريف هدف فريق فاركو الوحيد فى الدقيقة 35.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق زد الى النقطة 8 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE " بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 7 محتلا المركز الثامن.