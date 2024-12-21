شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلي من قطع إعارة عبد القادر وديانج فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة قطع إعارة الثنائي آليو ديانج وأحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، واستقروا على بقاء الثنائي في تجربة الإعارة حتى نهايتها بنهاية الموسم الجاري.

وانتقل عبد القادر بداية الموسم الجاري إلى نادي قطر القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم، كما انتقل المالي آليو ديانج إلى الخلود السعودي لنفس المدة على سبيل الإعارة أيضاً.

وطرح البعض إمكانية استعادة الثنائي عبد القادر وديانج في يناير للاستفادة من جهودهما في النصف الثاني من الموسم الجاري، لكن إدارة الأهلي رفضت هذه الفكرة بنسبة كبيرة وتمسكت ببقاء عبد القادر وديانج مع أنديتهما حتى نهاية الإعارة.

فى سياق آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إن طاهر محمد، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

وأوضح طبيب الفريق أن طاهر يخضع للعلاج ويقوم بإجراء فحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته وتحديد فترة غيابه.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.