شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل قندوسى: سيراميكا يقترب من ضم اللاعب نهائيا ومفاوضات الزمالك سابق لأوانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نصر يحيى، وكيل اللاعب الجزائرى أحمد قندوسى، لاعب الأهلى المعار إلى فريق سيراميكا، أن باب العودة للفريق الأحمر تم غلقها تماما من قبل الطرفين.

وأوضح وكيل اللاعب الجزائرى أحمد قندوسى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى محمد الليثى قائلا: "سيراميكا يقترب من ضم قندوسى بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتبقى فقط الاتفاق على بعض الأمور البسيطة بين مسئولي النادى الأهلى وسيراميكا، والأولوية عند اللاعب الاستمرار مع فريق سيراميكا".

وأشار وكيل اللاعب الجزائرى أحمد القندوسى إلى أن الحديث عن مفاوضات نادى الزمالك عن ضم اللاعب سابق لأوانه، واللاعب يمتلك بعض العروض الخارجية والداخلية ولكن يفضل سيراميكا.

وتابع وكيل اللاعب الجزائرى أحمد قندوسى: "اللاعب كان لديه تحد قوى عندما خرج من النادى الأهلى على سبيل الإعارة لإثبات إمكانياته، وهذا الأمر حدث وتمت الاستعانة به في منتخب الجزائر، ويشارك بشكل أساسى أيضا مع محاربى الصحراء".