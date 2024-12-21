7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20/12/2024 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، استبعاد عمر كمال من قائمة الأهلى لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا، ومحمود عاشور حكم VAR في مواجهة قطر والإمارات بكأس خليجى 26، وعبد الواحد السيد لـ الخليج 365: أنا بخير وربنا نجانى من حادث السير.

استبعاد عمر كمال من قائمة الأهلى لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها بعد غداً ؛ الاحد ؛ باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

عبد الواحد السيد لـ الخليج 365: أنا بخير وربنا نجانى من حادث السير

طمأن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك جمهوره بعد حادث السيارة التي تعرض له اليوم الجمعة وأدى إلى تهشم الجزء الأمامى منها.

محمود عاشور حكم VAR في مواجهة قطر والإمارات بكأس خليجى 26

الحكم المصرى محمود عاشور يقود كابينة الفيديو VAR فى مواجهة الغد بين قطر والامارات فى بطولة كأس الخليج العربى "خليجى 26" التى تقام فى الكويت

بيراميدز يكشف حجم إصابة رمضان ومهند وسبب غياب أوباما وتوريه عن لقاء الإسماعيلى

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن غيابات فريق الكرة والإصابات في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

طبيب الأهلى يتحدث عن تطورات إصابة هانى وكريم فؤاد ومعلول وعبد الله

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن علي معلول لاعب الفريق يخضع لاختبارات وقياسات بدنية خلال يومين لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

الجونة يهزم إنبى بأول أهدافه بالدورى فى ليلة ظهور محمد إسماعيل

فاز الجونة على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة استاد خالد بشارة بالغردقة

البنك الأهلى يحقق الفوز على مودرن سبورت 1-0 بدورى NILE.. فيديو

حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".