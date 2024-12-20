الامارات | ذكريات الخمسة تحفز «الأبيض» أمام قطر في «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح المنتخب الوطني مشواره في كأس الخليج لكرة القدم رقم 26 «خليجي 26»، التي تنطلق اليوم في الكويت، بخوض مواجهة قوية أمام منتخب قطر عند الساعة الـ11 من مساء اليوم، على استاد جابر المبارك في الكويت، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كلاً من الكويت وعمان، إذ يأمل «الأبيض» أن يستدعي ذكريات آخر مواجهة جمعته أمام «العنابي» الشهر الماضي.

وحقق منتخب الإمارات فوزاً كبيراً على نظيره القطري بخمسة أهداف دون ردّ الشهر الماضي، في الجولة السادسة من المرحلة الثالثة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما عزف نجم الفريق فابيو ليما سيمفونية رائعة، بإحرازه أربعة أهداف، بينما أضاف يحيى الغساني الهدف الخامس.

ويدخل «الأبيض» البطولة بمعنويات مرتفعة بعدما تحسنت نتائج وعروض الفريق في الفترة الماضية، بانتصاره على قيرغيزستان بثلاثة أهداف دون ردّ، ثم قطر بخماسية نظيفة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. ويسعى المنتخب الوطني إلى تأكيد تفوقه على «العنابي»، حيث كان قد فاز عليه أيضاً في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوحة، بينما شهدت النسخة الماضية «خليجي 25» في العراق تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في مرحلة المجموعات.

ويخوض مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، كأس الخليج للمرة الأولى، حيث يأمل أن يسجل اسمه في تاريخ كرة الإمارات، وأن يضيف اللقب الخليجي الثالث إلى رصيد «الأبيض»، وينضم إلى كل من المدرب الراحل الفرنسي برونو ميستو، والمدرب الوطني مهدي علي، اللذين قادا منتخب الإمارات للفوز بكأسي الخليج 18 و21 في الإمارات والبحرين عامي 2007 و2013.

ويشارك المنتخب الوطني للمرة الـ25 في البطولة، حيث لم يشارك في النسخة الأولى للبطولة التي أقيمت بمشاركة أربعة منتخبات فقط، قبل أن تتوالى المنتخبات الخليجية في المشاركة، وطوال تاريخ مشاركاته توّج المنتخب الإماراتي مرتين باللقب في 2007 و2013، كما حصد المركز الثاني أربع مرات في نسخ 1986، 1988، 1994، 2017، كما حصد المركز الثالث أربع مرات أيضاً أعوام 1972، 1982، 1998، 2014.

في المقابل، يخوض منتخب قطر اللقاء والبطولة بشكل عام بهدف تعديل مساره بعدما تراجعت نتائجه في الفترة الماضية، ليقرر اتحاد الكرة المحلي إقالة المدرب ماركيز لوبيز، وتعيين مساعده ومواطنه لويس غارسيا خلفاً له مؤقتاً حيث سيقود الفريق في كأس الخليج، قبل تحديد مصيره بالاستمرار مع «العنابي» في تصفيات كأس العالم، أو التعاقد مع مدرب جديد.

ويسجل المنتخب القطري مشاركته في البطولة الخليجية للمرة الـ25 أيضاً، حيث فاز باللقب ثلاث مرات كانت المرة الأولى في 1992 في خليجي 11، ثم 2004 في خليجي 17، ثم 2014 في خليجي 22، بينما حقق المركز الثاني أربع مرات أعوام 1984 و1990 و1996 و2002، وخاض المنتخب القطري 114 مباراة كثاني أكثر المنتخبات مشاركة بالبطولة بالتساوي مع المنتخب الإماراتي، وبفارق مباراة واحدة عن منتخب الكويت.