شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى بدورى NILE غدا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

أختتم لاعبو فريق غزل المحلة استعداداتهم تحت قيادة شوقى غريب المدير الفني اليوم والتي أقيمت على ستاد المحلة قبل مواجهة الاتحاد السكندرى غدا ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، والتى تقام على استاد غزل المحلة.

وقاد شوقي غريب فريق المحلة في أول مباراة رسمية بكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، حيث نجح في الفوز على زد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبو غزل المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.



تدريب غزل المحلة (2)



تدريب غزل المحلة (3)



تدريب غزل المحلة (4)



تدريب غزل المحلة (5)