شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يعلن تعيين عبد الناصر محمد مديراً فنياً خلفا للراحل أحمد العجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى القناة برئاسة محمد لطفى أبو العزم، عن تعيين عبد الناصر محمد مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، لتولى مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً للراحل أحمد العجوز، الذى تقدم باعتذاره عن استكمال مهمته فى قيادة الفريق.

ويؤكد مجلس إدارة نادى القناة برئاسة الدكتور محمد لطفى أبو العزم، أن النادى يولى اهتماماً كبيراً بتحقيق الاستقرار الفنى للفريق الأول لكرة القدم، ويسعى جاهداً لتحقيق النتائج المرجوة فى دورى المحترفين، وتوفير الأمور اللازمة لتحقيق الهدف المنشود والصعود إلى الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يقود عبد الناصر محمد الفريق الأول لكرة القدم بنادى القناة، بداية من مباراة كأس مصر يوم الخميس القادم أمام المرج بدور الـ64.