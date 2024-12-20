شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتعادل مع فاركو 1-1 فى الشوط الاول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين فريقى فاركو و زد فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE ".

وأحرز الاهداف كل من عبد الرحمن البانوبى لفريق زد فى الدقيقة 7 بينما إدراك أحمد شريف هدف التعادل فريق فاركو فى الدقيقة 35.

وشهدت أحداث الشوط الاول سيطرة تامة من قبل لاعبو زد فى الدقائق الاولى من عمر اللقاء بينما ظهرت خطورة فريق فاركو بعدما سجل أحمد شريف هدف التعادل واستعادة الثقة لزملائه والرجوع بالنتيجة قبل أنتهاء أحداث الـ45 دقيقة الاولى.

وجاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: عزمي غوما، أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري، وليد علي.

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

بينما ضم تشكيل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، ديلسون كاموني، مصطفى سعد.

ويحتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو فاركو 6 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

بينما يحتل فريق زد المركز التاسع برصيد 5 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء سجل لاعبو زد هدفين واستقبلت شباكهم هدفا.