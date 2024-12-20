شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عمر كمال من قائمة الأهلى لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 20 ديسمبر 2024 08:32 م
أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها بعد غد الأحد ؛ باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وتضم القائمة كلا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي و محمود عبد المنعم "كهربا".
فيما تضم قائمة الغيابات كلا من: عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني و يوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.
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