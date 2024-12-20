شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عمر كمال من قائمة الأهلى لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها بعد غد الأحد ؛ باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كلا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي و محمود عبد المنعم "كهربا".

فيما تضم قائمة الغيابات كلا من: عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني و يوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.