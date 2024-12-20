شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكم VAR في مواجهة قطر والإمارات بكأس خليجى 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام فى الاتحاد الخليجى العربى، الحكم المصرى محمود عاشور ليقود كابينة الفيديوVAR فى مواجهة الغد بين قطر والامارات فى بطولة كأس الخليج العربى "خليجى 26" التى تقام فى الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير 2025.

وكان الاتحاد الخليجى العربى قد اعلن اختيار الرومانى إستفان كوفاكس حكما مباراة الإمارات ضد قطر، ومعه محمود عاشور حكما للفيديو.

ويعد محمود عاشور من أفضل حكام الفيديو فى أفريقيا، وشارك عاشور كحكم فيديو فى أولمبياد باريس التى أقيمت الصيف الماضى، وظهر بمستوى مميز وقبلها شارك فى امم أفريقيا بكوت ديفوار.

وأسفرت قرعة بطولة "كاس الخليج العربي" خليجى 26، والتى تقام فى الكويت عن مواجهات مرتقبة، وضمت المجموعة الأولى كلا من الكويت؛ البلد المضيف، وقطر والإمارات وعمان، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم العراق، السعودية، البحرين، واليمن.

وعلى صعيد الأرقام التاريخية، فيتصدر منتخب الكويت قائمة الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 10 ألقاب أعوام (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010).

ويأتى فى الوصافة منتخب العراق برصيد 4 ألقاب (1979، 1984، 1988 - 2023)، وبرصيد 3 ألقاب تأتى السعودية وقطر فى المركز الثالث، فيما حقق منتخب الإمارات ومنتخب عمان اللقب مرتين.

وتوِّج منتخب البحرين باللقب مرة وحيدة فى نسخة عام 2019.