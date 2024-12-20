شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستكشف شباب بلوزداد بـ5 مباريات قبل مواجهة الأحد بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة 5 مباريات محلية وأفريقية لفريق شباب بلوزداد الجزائري قبل مباراتهما معاً بعد غد ، الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسلّم كولر ملخص لـ5 مباريات خاضها الفريق الجزائري مؤخراً من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس تمهيداً لعرضها على لاعبي الأهلي ومناقشتها معهم في أكثر من محاضرة تجمعهم خلال اليومين المقبلين ضمن برنامج إستعداد الأهلي لمواجهة بطل الجزائر.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

هذا وحدد النادي الأهلي موعد المؤتمر الصحفي لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى في الواحدة والنصف من ظهر غداً ، السبت، بإستاد القاهرة، بحضور كولر وكابتن الفريق حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأيضا سيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة من مران الفريق الختامى للمباراة والمقرر له أن ينطلق في السابعة مساءً على استاد القاهرة .