شكرا لقرائتكم خبر عن على الزاهدى رجل مباراة الجونة وإنبى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

حصل على الزاهدى لاعب الجونة على جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبى التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وقدم الزاهدي مستوى جيد في المباراة ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد والذى قاد الجونة لتحقيق الفوز الأول في الدوري.

وفاز الجونة على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دورى Nile لهذا الموسم.

وحقق الجونة أول فوز في الدورى هذا الموسم بعد مرور 5 جولات كما نجح على الزاهدي في تسجيل أول أهداف الفريق الساحلى هذا الموسم في شباب الفريق البترولى في الدقيقة 85.

وشهدت مباراة إنبى اليوم الجمعة الظهور الأول لـ محمد إسماعيل على رأس القيادة الفنية لفريق إنبى.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

بينما يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحقق فوز وحيد واستقبلت شباكهم هدفا.