شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف تفاصيل حادث عبد الواحد السيد على الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

يكشف ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة للحادث الذى تعرض له عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك ، اليوم الجمعة بعد الانتهاء من مران الفريق خلال العودة إلى منزله.

واصطدم مدير الكرة بالزمالك بشجرة على الطريق الدائرى من خلال ضغطه بالخطأ على "زرار" متواجد فى الدركسيون، يزيد من السرعة فى السيارة، ثم اصطدم بسور حديدى، وكان القدر لطيفا بعبد الواحد السيد لاصطدام السيارة من المنتصف ما أدى إلى قطع السير الدخلى للموتور لتتوقف السيارة تماما.

وقام عبد الواحد السيد بتشغيل الوسادة الهوائية للسيارة "الإيرباق" الأمر الذى ساعد في التقليل من خطورة الحادث، التى اقتصرت على بعض الردود فى الكتف والقدمين، وهو الان يتواجد فى منزله .

من جانبه طمأن عبد الواحد السيد جمهوره بعد حادث السير التي تعرض له اليوم الجمعة وأدى إلى تهشم الجزء الأمامى من سيارته،مؤكداً خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن صحته بخير وأنجاه الله من الحادث.

في سياق مختلف عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة على ملعب النادي، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ المدير الفني الجلسة بالحديث مع اللاعبين بشأن الأمور الفنية التي شهدتها مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب جروس لاعبي الفريق بغلق صفحة مباراة الأمس والتركيز في المباريات المقبلة، والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراة الأخيرة.

وشدد المدير الفني على اللاعبين بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة، وأكد على ثقته التامة في جميع اللاعبين على تنفيذ المطلوب واستعادة مسيرة الانتصارات والمنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.