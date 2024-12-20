شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجى أكا رجل مباراة البنك الاهلى ومودرن سبورت بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الايفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط فريق البنك الاهلى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت عقب اختيار رابطة الأندية المحترفه له وذلك بعد المساهمة في فوز فريقه وحصد الثلاث نقاط.

وحقق فريق البنك الاهلى الفوز على نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتمكن أسامة فيصل من تسجيل هدف اللقاء الوحيد لفريق البنك الاهلى بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 44 من علامة الجزاء عقب احتسابها من قبل الحكم محمد معروف بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الاهلى للنقطة 5 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 3 محتلا المركز قبل الأخير.