شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى زد وفاركو بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازان الفنيان لفريقى زد وفاركو عن التشكيل الاساسى للمباراة التى تجمعهما بعد قليل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE ".
وجاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب يضم كل من :
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".
خط الدفاع: عزمي غوما، أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا.
خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري، وليد علي.
خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر
بينما يضم تشكيل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي :
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف.
خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.
خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، ديلسون كاموني، مصطفى سعد.
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