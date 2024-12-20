اخبار الرياضه

تعرف على تشكيل فريقى زد وفاركو بدورى NILE

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى زد وفاركو بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازان الفنيان لفريقى زد وفاركو عن التشكيل الاساسى للمباراة التى تجمعهما بعد قليل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE ".

وجاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب يضم كل من :
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".
خط الدفاع: عزمي غوما، أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا.
خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري، وليد علي.
خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

بينما يضم تشكيل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي :
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف.
خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.
خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، ديلسون كاموني، مصطفى سعد.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements