شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى زد وفاركو بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازان الفنيان لفريقى زد وفاركو عن التشكيل الاساسى للمباراة التى تجمعهما بعد قليل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE ".

وجاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: عزمي غوما، أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري، وليد علي.

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

بينما يضم تشكيل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، ديلسون كاموني، مصطفى سعد.