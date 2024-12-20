شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعبه استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وشارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في جزء من التدريبات الجماعية عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

كما خاض عبد الشافي تدريبات الفقرة البدنية والتأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا بالأمس قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار تجهيزه بشكل تدريجي للفترة المُقبلة.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة السنغالي سيدي ندياي، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي خضع له خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بسبب الإصابة التي عاني منها في الكاحل.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية تحدث فيها مع اللاعبين بشأن الأمور الفنية التي شهدتها مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وطالب جروس لاعبي الفريق بغلق صفحة مباراة الأمس والتركيز في المباريات المقبلة، والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراة الأخيرة،مشدداً على مواصلة العمل والتركيز بكل قوة، وأكد على ثقته التامة في جميع اللاعبين على تنفيذ المطلوب واستعادة مسيرة الانتصارات والمنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.



مهاب ياسر



ناصر منسى



ندياى



أحمد رفاعى



المدرب جروس



الونش



جروس مدرب الزمالك



جروس



زيزو



سيف الجزيرى



شيخ بوزيان



عماد المندوه