شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم إنبى بأول أهدافه بالدورى فى ليلة ظهور محمد إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

فاز الجونة على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دورى Nile لهذا الموسم.

وحقق الجونة أول فوز في الدورى هذا الموسم بعد مرور 5 جولات كما نجح على الزاهدي في تسجيل أول أهداف الفريق الساحلى هذا الموسم في شباب الفريق البترولى في الدقيقة 85.

وشهدت مباراة إنبى اليوم الجمعة الظهور الأول لـ محمد إسماعيل على رأس القيادة الفنية لفريق إنبى.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

بينما يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحقق فوز وحيد واستقبلت شباكهم هدفا.

تشكيل إنبى أمام الجونة

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : علي فوزي – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط : مصطفى شكشك – مودي ناصر – مصطفى دويدار.

خط الهجوم : أحمد نادر حواش – أحمد أمين أوفا -رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى ومحمد أوسام ومحمد حتحوت وعبدول منا وشيكو محارب وخالد أحمد وسيف سفاجا ومحمد سمير وتيندري مونوفو.

تشكيل الجونة أمام إنبى

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا – أحمد حسام – أحمد العش – أحمد مجدي كهربا.

خط الوسط : بلال السيد – أكيم فافور – عبدالجواد تعلب.

خط الهجوم: علي الزاهدي – حسام إيفونا – أوجو صامويل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان – عصام صبحي – رضا صلاح – محمد محمود – سيف الدين شيكا – أحمد عبدالرسول – نور السيد – حسن ياسين – أرنو راندريانانتيناينا.