شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الزهور.. والأهلى يفوز على الطيران فى دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الزهور بنتيجة 30 - 20، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزهور بنتيجة 14 - 12، وفي الشوط الثاني استطاعت لاعبات الزمالك تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة 30 - 20.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، ‎محمد عبد السلام مديراً فنياً، محمد الأحمر مدرباً عاماً، محمد مصطفي مدرباً لحراس المرمى،حبيبة هشام أخصائياً للعلاج الطبيعي، ساجد عمرو مخططاً للأحمال، مؤمن مصطفي محللاً للأداء،هبة حسنين مديراً إدارياً، سارة محمد إدارياً".

كما فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2025 .

كما شهدت نفس الجولة فوز كل من سموحة على الجزيرة بنتيجة 30-24.

بينما تقام الجولة الثانية غدا السبت بمواجهات بين كل من، الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و الشمس مع سموحة و الجزيرة مع سبورتنج .