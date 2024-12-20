شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحقق الفوز على مودرن سبورت 1-0 بدورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتمكن أسامة فيصل من تسجيل هدف اللقاء الوحيد لفريق البنك الاهلى بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 44 من علامة الجزاء عقب احتسابها من قبل الحكم محمد معروف بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 5 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 3 محتلا المركز قبل الأخير.

وشهدت أحداث المباراة هجمات متبادلة بين لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل و ياو أنور بينما على النظير لفريق مودرن سبورت عن طريق أحمد عاطف و ارنولد ايبا.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة الفرنسي فرانك دوماس المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف ، ارنولد ايبا

بينما جاء تشكيل فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى يضم كل من :

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد إبراهيم، جريندو

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.