شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد لـ الخليج 365: أنا بخير وربنا نجانى من حادث السير والان مع تفاصيل الخبر

طمأن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك جمهوره بعد حادث السير التي تعرض له اليوم الجمعة وأدى إلى تهشم الجزء الأمامى من سيارته.

وأكد مدير الكرة بالزمالك خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365: أن صحته بخير وأنجاه الله من حادث السير.

في سياق مختلف، تنتظر لجنة الكرة بالزمالك، تحديد جلسة مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق للاتفاق على خريطة صفقات الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن موعد الميركاتو على الأبواب وترغب الإدارة في حسم هذا الملف على وجه السرعة.

وتعلم لجنة الكرة بالزمالك ضيق الوقت خاصة أن جروس تولى تدريب الفريق منذ أيام قليلة، ولم يضع يده على النواقص في الفريق، ولكنها قى ذات الوقت ترغب في حسم الملف بعد تلقيها العديد من الترشيحات للاعبين سواء داخل مصر أو خارجها.

ووعد جروس إدارة نادى الزمالك بعقد الجلسة في أقرب وقت ولكنه يرغب في التركيز بالمرحلة الحالية،وعدم خسارة أي نقطة في جدول مباريات الفريق الأبيض المزدحم خاصة أنه مقبل على مباراة مهمة يوم الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري.