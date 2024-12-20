شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يتخذ قراراً بشأن عروض الشتاء للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مروان عطية لاعب وسط الأهلي ملف الرحيل عن النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل ، وطلب من وكيل أعماله إغلاق الباب في وجه أي عروض خارجية تأتي له مهما كانت إغراءاتها المالية.

وإرتبط أسم مروان عطية خلال الفترة الماضية بأكثر من عرض خارجي ابرزهم من السعودي وبمبالغ كبيرة للغاية ، لكن اللاعب الذي إنتقل للأهلي في يناير 2023 لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادماً من الإتحاد السكندري رفض هذه العروض وتحدث معه كيل أعماله حول رغبته في البقاء مع الأهلي لمواصلة رحلة الإنصارات والبطولات.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلى مشواره فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى (0-0) خارج الديار.