شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا يغيب عن إنبى أمام زد بسبب تراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب أحمد أمين أوفا مهاجم إنبى عن مباراة فريقه أمام زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile.

ويغيب أوفا عن صفوف إنبى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه المقامة حالياً أمام الجونة فى دوري Nile.

وتعادل إنبي والجونة سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دورى Nile لهذا الموسم.

تشكيل إنبى أمام الجونة

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : علي فوزي – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط : مصطفى شكشك – مودي ناصر – مصطفى دويدار.

خط الهجوم : أحمد نادر حواش – أحمد أمين أوفا -رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى ومحمد أوسام ومحمد حتحوت وعبدول منا وشيكو محارب وخالد أحمد وسيف سفاجا ومحمد سمير وتيندري مونوفو.

تشكيل الجونة أمام إنبى

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا – أحمد حسام – أحمد العش – أحمد مجدي كهربا.

خط الوسط : بلال السيد – أكيم فافور – عبدالجواد تعلب.

خط الهجوم: علي الزاهدي – حسام إيفونا – أوجو صامويل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان – عصام صبحي – رضا صلاح – محمد محمود – سيف الدين شيكا – أحمد عبدالرسول – نور السيد – حسن ياسين – أرنو راندريانانتيناينا.

يحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.