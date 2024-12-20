شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك يتعرض لحادث سير .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

نشر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام عقب تعرضه لحادث سير وجاء التعليق عليها "الحمد لله".

ومن جانب آخر خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، فقرة تدريبات بدنية واستشفائية للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء أمس الخميس، خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني باصطحاب الأدوات الرياضية المخصصة للتأهيل والاستشفاء داخل أرضية الملعب، وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الأمس بصورة أساسية بأداء التدريبات الخاصة تحت إشراف شيخ بوزيان مخطط الأحمال بالجهاز الفني.

وحرص شيخ بوزيان على منح اللاعبين التعليمات، وقام السويسري كريستيان جروس المدير الفني بمتابعة الفقرة، واكتفت المجموعة التي شاركت في مباراة الأمس، بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية دون استكمال باقي فقرات المران وفقاً للبرنامج الموضوع منعاً للتعرض للإجهاد.

كما أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق، تدريبات تأهيلية منفردة على هامش المران، جاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع للحارس من قبل الجهاز الفني لعلاج الإرهاق بسبب مشاركته بالأمس بشكل أساسي في مباراة سيراميكا في مسابقة الدوري الممتاز.

واكتفى محمد عواد بأداء الفقرة التأهيلية دون استكمال باقي فقرات المران الجماعي وفقاً لتعليمات الجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.