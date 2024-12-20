شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على مودرن سبورت 1-0 بالشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق البنك الاهلى على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة، التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"

وتمكن أسامة فيصل من تسجيل هدف التقدم لفريق البنك الاهلى بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 44 من علامة الجزاء عقب احتسابها من قبل الحكم محمد معروف بعد الرجوع الى تقنية الفار.

وشهدت أحداث الأول هجمات متبادلة بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل و ياو أنور، بينما جاءت هجمات فريق مودرن سبورت عن طريق أحمد عاطف وارنولد ايبا.

ويخوض فريق مودرن سبورت بقيادة الفرنسي فرانك دوماس المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف ، ارنولد ايبا

بينما جاء تشكيل فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى يضم كل من :

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد إبراهيم، جريندو

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

يحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو البنك الأهلى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.