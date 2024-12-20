شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات دورى الكرة النسائية.. مسار يهزم زد والمقاولون يفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر من دورى الكرة النسائية، عن فوز فريق مسار على زد بثلاثية نظيفة ليتقدم إلى المركز الثانى خلف النادى الأهلى الذى اكتسح بالم هيلز 11 – 0 في نفس الجولة.

بهذه النتيجة واصل فريق مسار سلسلة العلامة الكاملة بعدما فاز في 9 مباريات متتالية ليتقدم إلى الوصافة برصيد 27 نقطة من 9 مباريات فقط، بينما توقف رصيد زد عند النقطة 25 ليتراجع للمركز الرابع.

وفى مباراة أخرى، حقق المقاولون العرب فوزا مهما على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة، ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بينما بقى بيراميدز عند النقطة 12 ليحتل المركز العاشر.

وتعادل فريق اتحاد بسيون مع المعادى واليخت بهدف لمثله، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة، ليرفع اتحاد بسيون رصيده على نقطتين في المركز السادس عشر، فيما رفع المعادى واليخت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

حقق فريق الكرة النسائية بفريق الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بستة أهداف نظيفة، ليرفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في 8 مناسبات وخسر مباراتين، بينما بقى فريق الجونة عن النقطة العاشرة من 3 انتصارات وتعادل و7 هزائم.

واكتسح فريق الكرة النسائية بالأهلى فريق بالم هيلز 11 – 0، ليرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب جدول دورى الكرة النسائية، فيما بقى بالم هيلز عند النقطة 6 بعدما تلقى الخسارة السابعة.