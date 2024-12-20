شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتسح بالم هيلز 11 – 0 في الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق الكرة النسائية بالأهلى فريق بالم هيلز 11 – 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية.

جاءت أهداف الأهلى عن طريق كل من شارتي روبن "سوبر هاتريك"، ميا داردن، حبيبة عمر، منة طارق، لولو نصر، أشرقت عادل، ألكسندرا جورجيڤيتش، حبيبة عصام.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب جدول دورى الكرة النسائية، فيما بقى بالم هيلز عند النقطة 6 بعدما تلقى الخسارة السابعة.

وكان ديميتري لوبوف مدرب سيدات الأهلى دخل المباراة بتشكيل مكون من: مها، ألكسندرا جورجيڤيتش، نورا، رودينا، ثريا أشرف، نور إدريس، لولو نصر، حبيبة عصام، منة طارق، ميا، شارتي روبن.