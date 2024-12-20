شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقسو على الجونة بسداسية في دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بفريق الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع فريق الزمالك رصيده إلى 24 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في 8 مناسبات وخسر مباراتين، بينما بقى فريق الجونة عند النقطة العاشرة من 3 انتصارات وتعادل و7 هزائم.

واكتسح فريق الكرة النسائية بالأهلى فريق بالم هيلز 11 – 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية.

جاءت أهداف الأهلى عن طريق كل من شارتي روبن "سوبر هاتريك"، ميا داردن، حبيبة عمر، منة طارق، لولو نصر، أشرقت عادل، ألكسندرا جورجيڤيتش، حبيبة عصام

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب جدول دورى الكرة النسائية، فيما بقى بالم هيلز عند النقطة 6 بعدما تلقى الخسارة السابعة.