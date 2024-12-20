شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسابق الزمن لتجهيز مشروع الهدف لاستقبال معسكرات المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، لوضع اللمسات الأخيرة والنهائية على مركز المنتخبات الوطنية " مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر لاستقبال معسكرات المنتخبات الوطنية فى المرحلة المقبلة مما يخفف العبء عن خزينة الجبلاية.

وتأهل منتخبا مصر 2005 و2008 إلى أمم أفريقيا المقبلة، كما تستعد باقى المنتخبات الوطنية للإرتباطات المقبلة.

وبدأت المنتخبات تدخل مرحلة الاستعدادات النهائية للمنافسات القارية ، والبداية مع منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 ، حيث أكد أحمد الكاس المدير الفني على ضرورة إقامة ثلاثة معسكرات تحضيرية مكثفة للفريق استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل 2025.

جاء ذلك عقب الإعلان الرسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن موعد انطلاق البطولة، حيث يرى الكاس أن هذه المعسكرات ضرورية للغاية لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والوقوف على نقاط القوة والضعف وتلافيها قبل انطلاق البطولة.

وأوضح أحمد الكاس لمسئولي اتحاد الكرة أن الجهاز الفني وضع برنامجًا تدريبيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة، يركز على الجانبين البدني والفني، بالإضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية مع منتخبات قوية لقياس مستوى اللاعبين.

يذكر أن منتخب مصر للناشئين قد تأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا بعد فوزه ببطولة شمال أفريقيا، ويسعى لتحقيق إنجاز جديد في البطولة القارية.