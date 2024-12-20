شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو وأوفا في هجوم إنبى.. والجونة يهاجم بإيفونا وفيفور أكيم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إسماعيل وعلاء عبد العال تشكيل فريقهما إنبى والجونة، استعدادا للقاء الذى يجمعهما بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile.وجاء تشكيل إنبى كالتالى:
حراسة المرمى: رضا السيد
الدفاع: أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، محمد سمير، على فوز
الوسط: مصطفى دويدار، مصطفى شكشك، مودى ناصر، أحمد نادر حواش
الهجوم: رفيق كابو، أحمد أمين أوفابينما جاء تشكيل الجونة كالتالى:
حراسة المرمى: محمد علاء
الدفاع: أليو جاتا، أحمد مجدى، أحمد حسام، أحمد العش
الوسط: بلال السيد، صامويل، على الزهدى، عبد الجواد
الهجوم: حسام غانم إيفونا، أكيم فيفور
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