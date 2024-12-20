بطولة إنكلترا: متاعب مانشستر سيتي تزداد بإصابة جديدة للبرتغالي دياش

الرياص - اسماء السيد - لندن : سيغيب البرتغالي روبن دياش قلب دفاع مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بسبب مشكلة عضلية، ما يزيد من متاعب فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الساعي إلى إنقاذ موسمه.

ولم يشارك المدافع الدولي في جميع المباريات الخمس لفريقه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب مشكلة في ربلة الساق، لكنه عاد مع بداية الشهر الحالي وشارك بشكل أساسي.

ولن يكون دياش متاحا في تشكيلة غوارديولا أمام أستون فيلا السبت ضمن المرحلة السابعة عشرة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البرازيلي إيدرسون.

قال غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية المباراة "سيغيب روبن لفترة طويلة، ولا أعرف إذا كان إيدرسون سيكون جاهزا غدا أم لا"، مضيفا أن دياش سيبتعد عن الملاعب لمدة "ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وأوضح "بعد مرور 75 دقيقة من مباراة (مانشستر) يونايتد شعر بشيء ما. إنه قوي وأراد البقاء في الملعب، لكنه الآن مصاب".

ويعيش مانشستر سيتي أزمة إصابات ما أثّر على نتائجه في الأسابيع الماضية، إذ خسر ثماني من مبارياته الـ11 الأخيرة في مختلف المسابقات ويحتل المركز الخامس في الدوري بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبة الأخير.

ويستمر غياب المدافع الهولندي نايثن أكيه، لكن المدافعين السويسري مانويل أكانجي و جون ستونز عادا إلى التدريبات.

وقال غوارديولا "مانويل وجون عادا إلى التدريب وهذا أمر جيد لنا. كلما عاد المزيد من اللاعبين، كان ذلك أفضل".