شكرا لقرائتكم خبر عن الاشعة تثبت إصابة خواجة الطلائع بمزق فى عضلة السمانة وغيابه أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الاشعة التى خضع لها مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش إصابته بمزق فى العضلة السمانة وهى الاصابة التى تعرض لها فى مباراة بتروجت أمس ببطولة الدوري بعد نزوله بديلا ليغادر اللقاء فوراً.

وتأكد غياب اللاعب عن مباراة الزمالك المقبلة المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وينفذ مصطفى الخواجة برنامج تأهيلى تحت إشراف محمد الاسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق تمهيداً لعودته للملاعب .

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد فى أخر ظهور.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.