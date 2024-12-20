شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مودرن سبورت والبنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت، وطارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلي ، تشكيل المباراة التى تجمعهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف ، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، فيجيري، محمد مسعد، خالد رضا، محمد صبري ، احمد كباكا، اجاسا، باسم علي، محمد دسوقي

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد إبراهيم، جريندو

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور

البدلاء: عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافى، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال،

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات متباينة، حيث تلقى مودرن سبورت هزيمة قاسية أمام سيراميكا برباعية في الجولة الماضية، فيما حقق البنك الأهلى تعادلا مهما أمام الأهلى في نفس الجولة.