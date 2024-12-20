7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 20 – 12- 2024، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة.

تستكمل مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، بـ3 مواجهات نارية بين مودرن سبورت والبنك الأهلى، والجونة مع إنبى، وفاركو مع زد.

الأهلى يعلن جاهزية الشناوى لمواجهة شباب بلوزداد بدورى الأبطال

شارك محمد الشناوي في مران الأهلى الذي أُقيم صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد اكتمال شفاؤه والاطمئنان على حالته من الناحية الطبية.

استفسر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك عن موعد صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة رغبة منه في الحفاظ على الاستقرار والهدوء النفسى للفريق خلال الفترة المقبلة، إيماناً بأهمية هذا الملف في مساعدته على تحقيق الانتصارات.

يعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة خلال الأيام القليلة المقبلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل مناقشة ، فكرة إعارة المغربي أشرف داري مدافع الفريق خلال الفترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل وهي الفكرة التي طرحها البعض مؤخراً من أجل مشاركة اللاعب بشكل مُنتظم ومواجهة "هاجس" الإصابة الذي يُعاني منه منذ انتقاله للأهلي الصيف الماضي قادماً من بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم.

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