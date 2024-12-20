شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يشارك فى جزء من تدريبات الزمالك وعودة سيدي ندياي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

وشارك محمد عبد الشافي في الفقرة البدنية والتأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار تجهيزه بشكل تدريجي للفترة المُقبلة.

كما شهدت تدريبات الفريق مشاركة السنغالي سيدي ندياي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي خضع له خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي عاني منها في الكاحل.

وشارك سيدي ندياي في الفقرة التأهيلية والبدنية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين، بجانب خوض تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.