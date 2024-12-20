شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة اتحاد الكرة لجديد لتطوير التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة، ملف التحكيم ضمن أهم البنود فى برنامجه الذى سيتم العمل عليه بشكل مكثف وسريع خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت مطالبة العديد من الأندية لتطوير هذا الملف.

س: ما هو أول قرار اتخذه اتحاد الكرة الجديد بشأن التحكيم؟

ج: أول قرار أعلنه اتحاد الكرة بشأن التحكيم هو استقدام خبير أجنبى على رأس لجنة الحكام للعمل على تطوير الحكام.

س: كيف يفكر اتحاد الكرة فى هذا الملف؟

ج: يتواصل هاني أبو ريدة ، رئيس اتحاد الكرة، مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي بالفيفا من أجل الاستقرار على الخبير الأجنبي الذي يقود لجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

س: متي يبدأ الخبير الأجنبى الجديد عمله مع الحكام؟

ج: من المقرر أن يبدأ الخبير الأجنبي عمله مع لجنة الحكام بداية من يناير المقبل.

س: هل هناك أسماء معينة مرشحة لرئاسة اللجنة ؟

ج: يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، بين 3 خبراء أجانب لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، ويدرس المجلس 3 سير ذاتية لخبراء أجانب ألماني وإنجليزي وفرنسي لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

س: هل هناك أفكار أخرى لتطوير التحكيم؟

ج: ينوى أبو ريدة أيضاً استقدام محاضر تحكيمى من الفيفا بشكل دورى لشرح أبرز التعديلات للحكام المصريين وتطوير مستواهم.

س: وماذا عن أزمة مستحقات الحكام المتكررة؟

ج: يعكف حاليا اتحاد الكرة على حصر مستحقات الحكام المتأخرة لصرفها فى مختلف الدرجات، كما سيتم صرف المستحقات شهريا خلال الفترة المقبلة.