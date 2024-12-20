شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة أحمد رفعت الأشهر.. صفحة أحزان الكرة المصرية في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد عام 2024 العديد من الاحداث الحزيمة للكرة المصرية، بعدما شهد رحيل العديد من نجوم كرة القدم في مختلف المناصب سواء مناصب إداري أو مناصب فنية.

العامرى فاروق "نائب رئيس الأهلي السابق"



كان عام 2024 شاهداً، على رحيل أحد أهم وأعظم الإداريين في تاريخ الرياضة المصرية، وهو العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق ووزير الرياضة الأسبق.

ورحل العامري فاروق عن عالمنا، يوم 26 يناير الماضي، بعد صراع مع المرض لمدة 80 يوماً، عن عمر يناهز 53 عاماً.

أحمد رفعت "لاعب مودرن سبورت"

وكانت الفاجعة الأكبر لكل الوسط الرياضي المصري، هى وفاة لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق أحمد رفعت، الذي وافته المنية يوم 6 يوليو 2024 بعد صراع مع المرض.



ودخل أحمد رفعت قبل وفاته في رحلة شاقة من الصراع مع المرض، بعدما تعرض لأزمة صحية في 11 مارس 2024، خلال مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، ليسقط خلالها أحمد رفعت مغشياً عليه دون تدخل من أحد، ليظل في المستشفى حتى شهر أبريل، قبل أن يغادر بعد استقرار حالته الصحية، قبل وفاته في 6 يوليو الماضي.

محمود صالح

وفي 27 يوليو 2024، تلقى الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة بخبر وفاة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمود صالح، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 64 عاماً، بعد صراع مع المرض.

صلاح حسني

واستمرت صدمات الرياضة المصرية والكرة المصرية بشكل خاص تتوالى، حيث في 10 أغسطس 2024، رحل عن عالمنا نجم النادي الأهلي السابق صلاح حسني ومدير منتخب مصر السابق.

إيهاب جلال

وتلقت الكرة المصرية طعنة أخري برحيل إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإٍسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق إيهاب جلال، الذي وافته المنية في 11 سبتمبر 2024 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 57 عاماً.

سمير مرعى

وفى 18 نوفمبر 2024، أصدر النادى الاسماعيلى بيانا عبر صفحته الرسمية عبر تويتر نعى خلاله وفاة نجمه الأسبق سمير مرعى بعد صراع مع المرض.

وجاء نص البيان كالتالى: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الإسماعيلي ينعى كابتن سمير مرعي ينعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ببالغ الحزن والأسى الكابتن سمير مرعي، نجم الإسماعيلي السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الكريمة الصبر والسلوان".

محمد شوقى

وفى 19 نوفمبر 2024 ، أعلن نادي كفر الشيخ الرياضى، وفاة لاعبه محمد شوقي متأثرًا بتوقف عضلة القلب بعدما تم استقباله بمستشفى الزرقا المركزى عقب توقف قلبه المفاجىء بمباراة لكرة القدم بملعب الزرقا يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2024.



توقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، وتم عمل إنعاش قلبى رئوى، إلا أنه لم يستجيب هذه المرة وفاضت روحه إلى بارئها في الرابعة من صباح الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.