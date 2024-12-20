شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر منتخب مصر بموعد قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 فى الرباط والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اتحاد الكرة المصري بإقامة قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 يوم السبت 27 يناير 2025، في العاصمة المغربية الرباط.

تُقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 14 يناير 2026، بمشاركة أفضل المنتخبات الأفريقية التي تأهلت عبر التصفيات، وستشهد البطولة تنافسًا قويًا لتحديد بطل القارة السمراء، في واحدة من أكثر النسخ المنتظرة.



تستعد مصر، بقيادة حسام حسن المدير الفني الحالي، لخوض منافسات البطولة بمعنويات مرتفعة بعد مسيرة جيدة في التصفيات.

ويطمح المنتخب الوطني إلى تحقيق اللقب الثامن في تاريخه، خاصة مع وجود قائمة من اللاعبين المميزين الذين يقدمون أداءً قويًا على المستويين المحلي والدولي.

تمثل القرعة خطوة حاسمة في تحديد مسار المنتخب المصري في البطولة، حيث ستحدد خصومه في دور المجموعات.

من المتوقع أن يحضر مراسم القرعة وفد رسمي من اتحاد الكرة المصري، إلى جانب ممثلين عن المنتخبات المتأهلة.