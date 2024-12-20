شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير إعارة أشرف داري في الشتاء خلال جلسة كولر والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة خلال الأيام القليلة المقبلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل مناقشة ، فكرة إعارة المغربي أشرف داري مدافع الفريق خلال الفترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل وهي الفكرة التي طرحها البعض مؤخراً من أجل مشاركة اللاعب بشكل مُنتظم ومواجهة "هاجس" الإصابة الذي يُعاني منه منذ انتقاله للأهلي الصيف الماضي قادماً من بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم.

ويبحث مسئولو النادي مع المدرب السويسري مدى إمكانية تنفيذ فكرة إعارة أشرف داري لأحد الأندية المصرية أو الخارجية أو إلغاء هذه الفكرة والإعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط الدفاع بعدما تعافى من إصابته الأخيرة في الكاحل التي أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.

وتتجه النية إلى إلغاء فكرة إعارة المدافع المغربي لرغبة مسئولو النادي في الإستفادة من خبراته وقدراته مع الفريق خلال الفترة المقبلة لكن الأمر سيتم حسمه خلال جلسة كولر المرتقبة لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة من ضمنها ملف أشرف داري.